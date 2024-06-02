Bansos Beras 10 Kg Cair Lagi ke 1.000 Keluarga Penerima Manfaat

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali mencairkan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Teluk Binjai, Kota Dumai, Provinsi Riau.

“Bantuan pangan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Perum Bulog Teluk Binjai telah diberikan kepada 1.000 keluarga penerima manfaat dari total 14.815 KPM sesuai data Kemenko PMK,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dikutip dari Antara, di Jakarta, Minggu (2/6/2024).

Arief mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg secara simbolis kepada penerima manfaat di Gudang Bulog Baru (GBB) Kecamatan Teluk Binjai, Dumai.

Dia merinci dari 1000 KPM yang ada di Kecamatan Teluk Binjai, di antaranya Kelurahan Buluh Kasap 80 KPM, Teluk Binjai 110 KPM, Jaya Mukti 105 KPM, Bukit Batrem 250 KPM, Tanjung Palas 200 KPM, Bumi Ayu 200 KPM, dan Dumai Kota 155 KPM.

Lebih lanjut Arief mengatakan realisasi penyaluran bantuan pangan di Kota Dumai pada April telah mencapai 100 persen, sementara untuk Mei telah mencapai 90 persen.

“Secara nasional penyaluran tahap kedua ini telah terealisasi hingga 44,95% dengan rincian April 204.729.360 kg, Mei 90.469.830 kg, dan Juni 1.504.710 kg,” jelas Arief.