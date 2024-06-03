Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Subsidi Listrik Rp88 Triliun di 2025, Ini Rinciannya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |19:57 WIB
Anggaran Subsidi Listrik Rp88 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
ESDM Ungkap Subsidi Listrik di 2025. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM mengungkapkan kebutuhan subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp83,02 triliun hingga Rp88,36 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu menjelaskan, anggaran itu ditentukan dengan asumsi inflasi sebesar 1,5 sampai 3,5%, kurs Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD serta harga minyak menrag atau ICP sebesar USD75 sampai USD85 per barel.

"Dengan usulan subsidi listrik pada tahun 2025 sebagai berikut, subsidi listrik diberikan kepada yang berhak. Lalu, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepda rumah tangga miskin dan rentan dan ketiga, mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi fiskal dan lingkungan," tuturnya.

Jisman pun merincikan, total anggaran subsidi listrik pada 2025, sekitar 45-46% atau Rp38,18 triliun hingga Rp40,16 triliun diperuntukan rumah tangga dengan daya 450 VA. Kemudian sebesar 18% atau Rp 15,75 triliun hingga Rp16,68 triliun untuk alokasi subsidi listrik rumah tangga 900 VA.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk bisnis kecil sebesar Rp9,39 triliun hingga Rp10,18 triliun atau setara 11,31% sampai 11,52% dari total subsidi. Golongan industri kecil mendapatkan alokasi subsidi listrik sebesar Rp5,93 triliun hingga Rp6,51 triliun atau setara 7,15% hingga 7,37%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/320/3055167/subsidi-listrik-disepakati-rp90-2-triliun-pada-2025-0e8In24uhh.jpg
Subsidi Listrik Disepakati Rp90,2 Triliun pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/320/3016904/subsidi-listrik-2024-sudah-direalisasikan-rp23-4-triliun-TRQJydm8nW.jpg
Realisasi Subsidi Listrik 2024 Capai Rp23,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/320/2875274/ini-golongan-listrik-yang-dapat-subsidi-rp73-triliun-VUIpz9nEYW.jpg
Ini Golongan Listrik yang Dapat Subsidi Rp73 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/320/2873186/pemerintah-akui-insentif-motor-listrik-salah-sasaran-kok-bisa-8w9qxAb61Z.jpg
Pemerintah Akui Insentif Motor Listrik Salah Sasaran, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/320/2872495/insentif-motor-listrik-naik-jadi-rp10-juta-lagi-dibahas-esdm-o1xLUlh300.jpg
Insentif Motor Listrik Naik Jadi Rp10 Juta, Lagi Dibahas ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/320/2863655/pln-kendaraan-listrik-bisa-kurangi-polusi-udara-fdRKzJV6E0.jpg
PLN: Kendaraan Listrik Bisa Kurangi Polusi Udara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement