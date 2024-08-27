Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Subsidi Listrik Disepakati Rp90,2 Triliun pada 2025

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:39 WIB
Subsidi Listrik Disepakati Rp90,2 Triliun pada 2025
Subsidi Listrik Disepakati Rp90,2 Triliun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan subsidi listrik disepakati sebesar Rp90,22 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Angka tersebut sudah termasuk sisa kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp2,02 triliun.

"Disepakati mencapai Rp90,22 triliun, naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun," kata Bahlil, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Kenaikan anggaran subsidi listrik didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

"Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta juta lebih pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menyebut volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni minyak tanah dan solar disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," katanya.

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Untuk subsidi solar, sebut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan. Sementara, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan subsidi listrik sebesar Rp83,02 triliun–Rp88,36 triliun untuk RAPBN 2025, lebih tinggi hingga Rp15,12 triliun dari APBN 2024 yang sebesar Rp73,24 triliun.

“Untuk kebutuhan subsidi listrik pada era APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp83,02–Rp88,36 triliun,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (3/6).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/320/3016904/subsidi-listrik-2024-sudah-direalisasikan-rp23-4-triliun-TRQJydm8nW.jpg
Realisasi Subsidi Listrik 2024 Capai Rp23,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/320/3016886/anggaran-subsidi-listrik-rp88-triliun-di-2025-ini-rinciannya-OyXOCqbe0i.jpg
Anggaran Subsidi Listrik Rp88 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/320/2875274/ini-golongan-listrik-yang-dapat-subsidi-rp73-triliun-VUIpz9nEYW.jpg
Ini Golongan Listrik yang Dapat Subsidi Rp73 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/320/2873186/pemerintah-akui-insentif-motor-listrik-salah-sasaran-kok-bisa-8w9qxAb61Z.jpg
Pemerintah Akui Insentif Motor Listrik Salah Sasaran, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/320/2872495/insentif-motor-listrik-naik-jadi-rp10-juta-lagi-dibahas-esdm-o1xLUlh300.jpg
Insentif Motor Listrik Naik Jadi Rp10 Juta, Lagi Dibahas ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/320/2863655/pln-kendaraan-listrik-bisa-kurangi-polusi-udara-fdRKzJV6E0.jpg
PLN: Kendaraan Listrik Bisa Kurangi Polusi Udara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement