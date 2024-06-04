187 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke Level 7.071

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat pada perdagangan Selasa (4/6/2024). IHSG pagi ini menguat 0,50% ke level 7.071.

Semenit berjalan IHSG lanjutkan penguatan 0,71% di 7.085,82, terdongkrak 187 saham menguat. Sementara 75 saham masih melemah, 180 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp371,01 miliar dari net-volume 367,73 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,98% di 896,953, indeks JII menguat 0,63% di 521,376, indeks MNC36 menanjak 0,97% di 332,422, dan IDX30 tumbuh 0,97% di 446,916.

Mayoritas sektor berada di zona hijau yaitu barang baku 0,41%, industri 0,53%, konsumer non siklikal 0,67%, konsumer siklikal 0,72%, kesehatan 0,21%, keuangan 0,78%, properti 0,23%, teknologi 1,16%, infrastruktur 0,38%, transportasi 0,07%. Sedangkan yang turun hanya energi 0,05%.