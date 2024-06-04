Cetak Uang Rupiah, Apakah Peruri BUMN Sehat?

Peruri mendapat peringkat triple A dari pefindo (Foto: Freepik)

JAKARTA – Peruri merupakan perusahaan yang memiliki banyak fungsi dan tugas antara lain mencetak Uang Rupiah hingga membuat dokumen negara. Sebagai BUMN, kini Peruri memasuki babak baru di era digital dengan memperluas bisnisnya dari security printing ke security digital.

Sebagai BUMN pencetak uang rupiah, apakah keuangan Peruri sehat?

Untuk mendapatkan gambaran atas kondisi kesehatan Perusahaan, Peruri pertama kali mengikuti penilaian dari lembaga pemeringkatan independen yaitu Pefindo. Hasilnya adalah peringkat Triple A (AAA) yang artinya PERURI adalah perusahaan dengan kondisi sangat sehat .

Pemeringkatan ini didapatkan berdasarkan data dan informasi Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023. Hasil AAA yang diraih PERURI merupakan penilaian stand-alone rating dan final rating.

“Peruri menjalankan bisnisnya secara mandiri, walaupun tanpa adanya support finansial maupun non finansial dari pemilik modal,” kata Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya.

“Hasil Triple A ini juga yang pertama kali didapatkan PERURI, menunjukkan kinerja perusahaan terus membaik,” imbuh Dwina.