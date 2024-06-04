Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi, Jokowi: Kerja Keras Inovasi dan Industrialisasi

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |21:33 WIB
Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi, Jokowi: Kerja Keras Inovasi dan Industrialisasi
Jokowi Ungkap Kunci Indonesia Bisa Naik Kelas. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai inovasi dan industrialisasi menjadi kunci penting untuk Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengingatkan dekade ini merupakan momentum yang tepat Indonesia untuk naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi sebelum 2045.

“Kuncinya, kita harus konsisten dan bekerja keras untuk melakukan inovasi dan industrialisasi secara inklusif dan berkelanjutan," kata Jokowi, Selasa (4/6/2024).

Menurut Jokowi, peran swasta dalam sejarah inovasi dan industrialisasi di Indonesia tidak lepas dari nama besar Grup Astra yang didirikan oleh William Soeryadjaya. Sejak 1980-an, dua produk Astra yakni mobil Toyota Kijang dan sepeda motor Honda, sudah dikenal luas oleh publik Indonesia.

“Keduanya adalah sedikit dari sekian banyak produk Grup Astra di Indonesia, yang telah berkontribusi besar dalam membuka peluang kerja, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Jokowi.

Untuk itu, dibutuhkan sosok pengusaha seperti William Soeryadjaya yang telah mendirikan dan membesarkan Grup Astra sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional.

“Kita patut belajar dari perjuangan sang perintis Grup Astra, yaitu almarhum Pak William Soeryadjaya,” tulis Jokowi di buku Memoar William Soeryadjaya.

Memoar berjudul “Semangat Hidup dan Pasrah kepada Tuhan” ini merupakan karya almarhum Ramadhan KH, salah seorang penulis biografi dan otobiografi ternama Indonesia. Setelah tertunda 20 tahun lebih lamanya, buku ini kini akan diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG),

“Saya yakin buku ini akan menjadi inspirasi, sekaligus pemantik semangat bagi pembaca untuk terus berjuang dan teguh pada komitmen mewujudkan kejayaan,” ujar Presiden Jokowi.

“Para inovator, entrepreneur dan manajer hebat seperti inilah yang akan menjadi lokomotif pembangunan Indonesia.”

Halaman:
1 2
