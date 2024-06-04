Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Resmikan Pembangunan Astra Biz Center di IKN

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |18:33 WIB
Jokowi Resmikan Pembangunan Astra Biz Center di IKN
Jokowi Resmikan Pembangunan Astra Biz Center di IKN. (Foto: Okezone.com/Astra)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Astra Biz Center-IKN. Proyek ini untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota yang inklusif, hijau dan berkelanjutan.

Pembangunan Astra Biz Center-IKN oleh Astra sejalan dengan konsep Forest City IKN yang menekankan keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian alam serta lingkungan.

“Astra Biz Center-IKN merupakan wujud nyata Astra untuk turut berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan IKN sebagai kota hutan lestari (sustainable forest city) dan kota yang layak huni dan dicintai (a livable and loveable city) yang sejalan dengan visi Ibu Kota Nusantara. Astra Biz Center-IKN yang akan dibangun oleh Astra ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Grup Astra dalam memajukan sentra bisnis serta mendorong pertumbuhan ekonomi setempat,” ujar Direktur Astra Rudy, Selasa (4/6/2024).

Dibangun di atas lahan seluas 3,4 hektare, Astra Biz Center-IKN yang dibangun merupakan komplek terpadu, terintegrasi, dan berkonsep one stop service sebagai pusat layanan dari 11 merek dari perusahaan Grup Astra, yang meliputi Astra Motor, Auto2000, Astra Daihatsu, FIFGROUP, Asuransi Astra, ACC, TAF, United Tractors, ASTRA Infra, SERA, dan Astra Property.

Astra Biz Center-IKN yang dibangun oleh Astra akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap produk-produk mobilitas kendaraan roda empat dan roda dua Astra yang dilengkapi dengan berbagai layanan pendukungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement