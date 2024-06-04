Jokowi Resmikan Pembangunan Astra Biz Center di IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Astra Biz Center-IKN. Proyek ini untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota yang inklusif, hijau dan berkelanjutan.

Pembangunan Astra Biz Center-IKN oleh Astra sejalan dengan konsep Forest City IKN yang menekankan keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian alam serta lingkungan.

“Astra Biz Center-IKN merupakan wujud nyata Astra untuk turut berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan IKN sebagai kota hutan lestari (sustainable forest city) dan kota yang layak huni dan dicintai (a livable and loveable city) yang sejalan dengan visi Ibu Kota Nusantara. Astra Biz Center-IKN yang akan dibangun oleh Astra ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Grup Astra dalam memajukan sentra bisnis serta mendorong pertumbuhan ekonomi setempat,” ujar Direktur Astra Rudy, Selasa (4/6/2024).

Dibangun di atas lahan seluas 3,4 hektare, Astra Biz Center-IKN yang dibangun merupakan komplek terpadu, terintegrasi, dan berkonsep one stop service sebagai pusat layanan dari 11 merek dari perusahaan Grup Astra, yang meliputi Astra Motor, Auto2000, Astra Daihatsu, FIFGROUP, Asuransi Astra, ACC, TAF, United Tractors, ASTRA Infra, SERA, dan Astra Property.

Astra Biz Center-IKN yang dibangun oleh Astra akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap produk-produk mobilitas kendaraan roda empat dan roda dua Astra yang dilengkapi dengan berbagai layanan pendukungnya.