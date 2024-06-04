Kepala dan Wakil Otorita Kompak Mundur Bikin Investor Ogah ke IKN?

JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan pergantian Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) harus segera dilakukan. Pasalnya bisa perkuat kepercayaan investor masuk IKN.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, dengan adanya pergantian kepemimpinan di IKN bakal menjadi alasan kuat untuk keberlanjutan proyek IKN. Terutama saat ini dipimpin oleh Menteri dan Wakil Menteri sebagai Plt Kepala dan Wakil OIKN.

"Tapi yang penting dari itu sebenarnya apakah pemerintah bisa memberikan jawaban bahwa apa yang terjadi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi IKN menjadi Ibukota," ujar Nurul Ichwan usai acara 2nd Conference dalam Road to Investment Days 2024 dengan tema 'Accelerating Renewable Energy Development: Opportunities & Challenges in Indonesia' di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Sebab dalam menarik investasi masuk ke IKN diperlukan keyakinan untuk para investor terlebih dahulu jika proses pembangunan akan berkelanjutan meski berganti kepemimpinan.

Sehingga dikatakan Nurul Ichwan, isu pergantian Kepala OIKN ini tidak justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan calon investor IKN. Karena justru akan menambah keyakinan lewat penunjukan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt. Kepala OIKN, dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN.

"Saya rasa ini tidak sampai investor tidak yakin, karena tidak ada alasan yang menjadi benar benar basi ground Bahwa porsi pemerintah tidak ada," sambungnya.