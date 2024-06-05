Wall Street Menguat Didorong Data Pekerjaan

JAKARTA - Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Selasa (4/6/2024) waktu setempat. Bursa Saham AS menguat menyusul data pasar tenaga kerja yang lebih lemah dari perkiraan yang menegaskan kembali ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve.

Mengutip Reuters, Rabu (5/6/2024), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 140,26 poin, atau 0,36%, menjadi 38.711,29, S&P 500 (.SPX) naik 7,94 poin, atau 0,15%, menjadi 5.291,34 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 28,38 poin, atau 0,17%, menjadi 16.857,05.

Data pada hari Selasa menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan AS turun ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun pada bulan April, menandakan meredanya keketatan pasar tenaga kerja yang mendukung pemangkasan suku bunga Fed tahun ini. Imbal hasil Treasury AS merosot setelah laporan tersebut.

Indeks utama Wall Street menguat setelah memangkas kerugian sebelumnya. Ekuitas di sektor real estat (.SPLRCR), dan kebutuhan pokok konsumen (.SPLRCS), melaju lebih cepat dari sektor lainnya, sementara saham material (.SPLRCM), dan energi (.SPNY), merupakan yang paling merugi.