Wall Street Mided, Indeks Dow Jones Naik Tajam

JAKARTA - Wall Street bergerak dua arah pada penutupan perdagangan kemarin. Bursa saham AS bergerak mixed dengan indeks Dow Jones dan S&P 500 berakhir lebih tinggi.

Adapun Dow Jones berhasil mencatat persentase kenaikan harian terbesar sejak November 2023 karena reposisi akhir bulan mendorong reli tajam di akhir, dengan ketiga indeks utama membukukan kenaikan kuat untuk bulan Mei.

Mengutip Reuters, Sabtu (1/6/2024), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 574,84 poin, atau 1,51%, menjadi 38.686,32. S&P 500 (.SPX) naik 42,03 poin, atau 0,80%, pada 5.277,51 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 2,06 poin, atau 0,01%, pada 16.735,02.

Hampir semua sektor utama S&P 500 berakhir lebih tinggi, dengan sektor energi (.SPNY), naik 2,5%. Sektor teknologi (.SPLRCT), ditutup sedikit di zona merah.

"Kami benar-benar melihat lonjakan volume menjelang akhir," kata Joe Saluzzi, salah satu pendiri dan salah satu kepala Equity Trading di Themis Trading di Chatham, New Jersey, yang mencatat bahwa hal itu mungkin terkait dengan reposisi akhir bulan.