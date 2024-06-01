Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Mided, Indeks Dow Jones Naik Tajam

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:15 WIB
Wall Street <i>Mided</i>, Indeks Dow Jones Naik Tajam
Wall Street ditutup mixed (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street bergerak dua arah pada penutupan perdagangan kemarin. Bursa saham AS bergerak mixed dengan indeks Dow Jones dan S&P 500 berakhir lebih tinggi.

Adapun Dow Jones berhasil mencatat persentase kenaikan harian terbesar sejak November 2023 karena reposisi akhir bulan mendorong reli tajam di akhir, dengan ketiga indeks utama membukukan kenaikan kuat untuk bulan Mei.

Mengutip Reuters, Sabtu (1/6/2024), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 574,84 poin, atau 1,51%, menjadi 38.686,32. S&P 500 (.SPX) naik 42,03 poin, atau 0,80%, pada 5.277,51 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 2,06 poin, atau 0,01%, pada 16.735,02.

Hampir semua sektor utama S&P 500 berakhir lebih tinggi, dengan sektor energi (.SPNY), naik 2,5%. Sektor teknologi (.SPLRCT), ditutup sedikit di zona merah.

"Kami benar-benar melihat lonjakan volume menjelang akhir," kata Joe Saluzzi, salah satu pendiri dan salah satu kepala Equity Trading di Themis Trading di Chatham, New Jersey, yang mencatat bahwa hal itu mungkin terkait dengan reposisi akhir bulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement