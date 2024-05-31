Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melemah, Indeks Nasdaq Anjlok 1%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |07:06 WIB
Wall Street Melemah, Indeks Nasdaq Anjlok 1%
Bursa saham Wall Street ditutup melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)




JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Kamis (30/5/2024) waktu setempat. Bursa saham AS melemah dengan Nasdaq sempat anjlok lebih dari 1% dan saham teknologi memimpin penurunan setelah perkiraan Salesforce mengecewakan.

Mengutip Reuters, Jumat (31/5/2024), S&P 500 (.SPX) turun 31,47 poin atau 0,60% hingga ditutup pada 5.235,48, sementara Nasdaq Composite (.IXIC) turun 183,50 poin atau 1,08% hingga ditutup pada 16.737,08, dan Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 330,06 poin atau 0,86% hingga ditutup pada 38.111,48.

Investor juga mencerna data yang menunjukkan ekonomi tumbuh lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya pada kuartal pertama. Laporan terpisah menunjukkan klaim pengangguran mingguan naik lebih dari yang diharapkan.

Saham Salesforce (CRM.N) anjlok 19,7%, sehari setelah perusahaan memperkirakan laba dan pendapatan kuartal kedua di bawah estimasi Wall Street karena lemahnya belanja klien pada produk bisnis cloud dan enterprise.

Sektor teknologi S&P 500 (.SPLRCT) anjlok 2,5% dan menjadi penghambat terbesar pada indeks acuan. Sektor layanan komunikasi (.SPLRCL) anjlok 1,1%, sementara sektor S&P 500 lainnya berakhir lebih tinggi.

Halaman:
1 2
