Menko Airlangga Bakal Bertemu Mendag AS di Singapura, Bahas Apa?

JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat di Singapura. Pertemuan dilakukan di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indo-Pacific Economy Framework for Prosperity (IPEF), IPEF Clean Economy Investor Forum (CEIF, dan The 6th Bilateral Economic Working Groups (EWG) Ministerial Meeting.

Menko Airlangga dijadwalkan menghadiri pertemuan tingkat menteri di Marina Bay Sands Singapura, mulai 5 hingga 9 Juni 2024.

Kehadiran Menko Airlangga di pertemuan ini diharapkan mampu mendorong peran penting Indonesia dalam IPEF. Selain itu juga untuk meningkatkan peran kunci Indonesia dalam kerja sama regional di Kawasan Indo Pasifik, yang akan memberikan manfaat nyata dalam mendorong peningkatan ekonomi Indonesia.

Sebelum menggelar pertemuan bilateral, Airlangga akan menghadiri pertemuan IPEF Ministerial Meeting yang akan membahas tindak lanjut Pilar II (Supplay Chain), penandatanganan Pilar III (Clean Economy), Pilar IV (Fair Economy) dan Overarching Agreement. Setelah itu, Menko Airlangga melanjutkan agenda dengan menggelar pertemuan bilateral bersama sejumlah negara sahabat.

Airlangga dijadwalkan bertemu US Secretary of Commerce, Gina Raimondo di Fullerton Hotel pada hari pertama di Singapura. Menko Airlangga dan Raimondo direncanakan membahas tindak lanjut Pilar II yang menjadi pembahasan dalam IPEF Ministerial Meeting di hari yang sama. Pertemuan dengan Raimondo terkait tindak lanjut Pilar II (Supply Chain) akan berupa proses ratifikasi di masing-masing negara anggota IPEF.

Setelah pertemuan dengan US Secretary of Commerce, Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini akan bertemu bilateral dengan Minister of Trade Korea Selatan. Pertemuan mengagendakan penandatanganan MoU terkait impelemtasi Article 6 pada Paris Agreement.