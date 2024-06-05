Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Bakal Bertemu Mendag AS di Singapura, Bahas Apa?

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |10:58 WIB
Menko Airlangga Bakal Bertemu Mendag AS di Singapura, Bahas Apa?
Menko Airlangga dijadwalkan bertemu Mendag AS (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat di Singapura. Pertemuan dilakukan di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indo-Pacific Economy Framework for Prosperity (IPEF), IPEF Clean Economy Investor Forum (CEIF, dan The 6th Bilateral Economic Working Groups (EWG) Ministerial Meeting.

Menko Airlangga dijadwalkan menghadiri pertemuan tingkat menteri di Marina Bay Sands Singapura, mulai 5 hingga 9 Juni 2024.

Kehadiran Menko Airlangga di pertemuan ini diharapkan mampu mendorong peran penting Indonesia dalam IPEF. Selain itu juga untuk meningkatkan peran kunci Indonesia dalam kerja sama regional di Kawasan Indo Pasifik, yang akan memberikan manfaat nyata dalam mendorong peningkatan ekonomi Indonesia.

Sebelum menggelar pertemuan bilateral, Airlangga akan menghadiri pertemuan IPEF Ministerial Meeting yang akan membahas tindak lanjut Pilar II (Supplay Chain), penandatanganan Pilar III (Clean Economy), Pilar IV (Fair Economy) dan Overarching Agreement. Setelah itu, Menko Airlangga melanjutkan agenda dengan menggelar pertemuan bilateral bersama sejumlah negara sahabat.

Airlangga dijadwalkan bertemu US Secretary of Commerce, Gina Raimondo di Fullerton Hotel pada hari pertama di Singapura. Menko Airlangga dan Raimondo direncanakan membahas tindak lanjut Pilar II yang menjadi pembahasan dalam IPEF Ministerial Meeting di hari yang sama. Pertemuan dengan Raimondo terkait tindak lanjut Pilar II (Supply Chain) akan berupa proses ratifikasi di masing-masing negara anggota IPEF.

Setelah pertemuan dengan US Secretary of Commerce, Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini akan bertemu bilateral dengan Minister of Trade Korea Selatan. Pertemuan mengagendakan penandatanganan MoU terkait impelemtasi Article 6 pada Paris Agreement.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188009/menko_airlangga_soal_ump_2026-3oIn_large.jpeg
Menko Airlangga Sebut Regulasi UMP 2026 Sudah Diteken, Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188000/menko_airlangga-ruEo_large.jpeg
Komitmen Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi USD21,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187329/industri-93IY_large.jpg
Krisis Iklim, Pelaku Industri Percepat Transisi Hijau dan Dekarbonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187247/banjir_di_sumatera-GjtE_large.jpg
Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Bencana Sumatera Diprediksi Tembus Rp68,67 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement