Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Luhut: IKN Tak Ada Masalah, yang Masalah Itu Pimpinannya

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |16:43 WIB
Luhut: IKN Tak Ada Masalah, yang Masalah Itu Pimpinannya
Luhut Sebut IKN Tidak Ada Masalah, yang Masalah Pemimpinnya. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa tidak ada masalah dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut pun disampaikan Luhut dalam rapat RAPBN Tahun Anggaran 2025 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Mulanya dia menyampaikan 35 direktif dan penugasan dari Presiden RI ke pihaknya.

"Bapak Ibu sekalian mengenai direktif dan penugasan dari Presiden ke kami, saya kira bisa dilihat di slide ini, termasuk tadi menyangkut task force mengenai IKN," kata Luhut dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Luhut mengatakan, jika IKN secara garis besar tak ada masalah. Pembangunan hingga investasi di sana terus berjalan.

"IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi anunya, pimpinannya. Jadi kalau orang bilang tidak ada investasi pembangunan semua jalan, yang lambat sana-sini ya biasalah, dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini, overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota," ujarnya menegaskan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement