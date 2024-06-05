Luhut: IKN Tak Ada Masalah, yang Masalah Itu Pimpinannya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa tidak ada masalah dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut pun disampaikan Luhut dalam rapat RAPBN Tahun Anggaran 2025 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Mulanya dia menyampaikan 35 direktif dan penugasan dari Presiden RI ke pihaknya.

"Bapak Ibu sekalian mengenai direktif dan penugasan dari Presiden ke kami, saya kira bisa dilihat di slide ini, termasuk tadi menyangkut task force mengenai IKN," kata Luhut dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Luhut mengatakan, jika IKN secara garis besar tak ada masalah. Pembangunan hingga investasi di sana terus berjalan.

"IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi anunya, pimpinannya. Jadi kalau orang bilang tidak ada investasi pembangunan semua jalan, yang lambat sana-sini ya biasalah, dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini, overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota," ujarnya menegaskan.