Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Bicara Konflik Gaza: Kita Harus Super Hati-Hati

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:20 WIB
Luhut Bicara Konflik Gaza: Kita Harus Super Hati-Hati
Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal Konflik Gaza. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan untuk mewaspadai dinamika di Timur Tengah (Timteng) walaupun posisi ekonomi Indonesia saat ini baik.

"Perkembangan dinamika di Timur Tengah itu bisa saja menukik dengan cepat untuk membuat keadaan ini menjadi tidak cukup bagus. Ini memang perlu kita waspadai bersama di samping keadaan ekonomi kita cukup bagus, tapi kita perlu super hati-hati melihat (Timur Tengah) ini," ujar Luhut dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI yang dipantau secara daring dikutip Antara Rabu (5/6/2024).

Perkembangan dinamika di Timur Tengah memang perlu diwaspadai karena dinamikanya begitu cepat sekali bisa terjadi.

"Karena saya bicara dengan kedua belah pihak yang ada di Gaza mereka juga menyampaikan hal ini dan juga teman-teman di Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Uni Emirat Arab maupun di Arab Saudi," ujar Luhut.

Dia juga mengatakan bahwa walaupun posisi Indonesia saat ini memang baik, namun Indonesia perlu bersikap super hati-hati terkait perkembangan di Timur Tengah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939/toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188225/luhut_soal_bandara_iimp-EGzT_large.jpg
7 Fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP Bikin Heboh, Begini Respons Luhut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188106/luhut-ENX8_large.jpg
Soal Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari, Ini Respons Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187790/luhut-SJlB_large.jpg
Luhut Bantah Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187777/luhut-a4wq_large.png
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement