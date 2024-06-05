Luhut Bicara Konflik Gaza: Kita Harus Super Hati-Hati

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan untuk mewaspadai dinamika di Timur Tengah (Timteng) walaupun posisi ekonomi Indonesia saat ini baik.

"Perkembangan dinamika di Timur Tengah itu bisa saja menukik dengan cepat untuk membuat keadaan ini menjadi tidak cukup bagus. Ini memang perlu kita waspadai bersama di samping keadaan ekonomi kita cukup bagus, tapi kita perlu super hati-hati melihat (Timur Tengah) ini," ujar Luhut dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI yang dipantau secara daring dikutip Antara Rabu (5/6/2024).

Perkembangan dinamika di Timur Tengah memang perlu diwaspadai karena dinamikanya begitu cepat sekali bisa terjadi.

"Karena saya bicara dengan kedua belah pihak yang ada di Gaza mereka juga menyampaikan hal ini dan juga teman-teman di Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Uni Emirat Arab maupun di Arab Saudi," ujar Luhut.

Dia juga mengatakan bahwa walaupun posisi Indonesia saat ini memang baik, namun Indonesia perlu bersikap super hati-hati terkait perkembangan di Timur Tengah.