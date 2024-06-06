Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Berkat KUR BRI dan Rajin Ikut Pameran, Produsen Keripik Kulit Ikan Rafins Snack Mendunia

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |10:38 WIB
Berkat KUR BRI dan Rajin Ikut Pameran, Produsen Keripik Kulit Ikan Rafins Snack Mendunia
Berkat KUR BRI, Produsen Kerupuk Kulit Ikan Rafins Snack Mendunia (Foto: Dok BRI)
A
A
A

LAMPUNG - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus konsisten dalam memberikan dukungan permodalan dan pendampingan usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya, produsen kue dari Pringsewu, Lampung yang menceritakan bagaimana pembiayaan yang diberikan serta pendampingan usaha dapat mendorong kapasitas usaha pelaku UMKM.

Pada 2018, Ravie Cahya Ansor, lelaki muda yang bermukim di Pringsewu, Lampung mengamati camilan fish skin atau keripik kulit ikan buatan Singapura sangat laris. Banyak disukai, meski pun harganya tidak murah untuk ukuran dompet masyarakat Indonesia.

Ia lantas membuatkan versi lokal, dengan bahan kulit ikan yang dibeli dari Tanjung Bintan, Lampung. Bumbu tambahan juga buatan lokal, sedangkan seasoning dibeli dari Banten. Hasilnya dikemas dengan label “Rafins Snack”.

“Kami pasarkan Rp 23.000 untuk kemasan 70 gr,” ujar lelaki berusia 25 tahun yang menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) serta sektor Research and Development (R&D) Rafins Snack.

Menyimak kondisi permodalan serta melakukan serangkaian riset, Ravie Cahya Ansor mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI. Ada pun peruntukan nominal kredit yang dikucurkan KUR tersebut dibaginya ke berbagai pos dalam manajemen bisnisnya, seperti biaya perizinan, marketing, sampai pengadaan fasilitas pembuatan produk.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190178//pajak_restoran_berubah_jadi_pbjt_makanan_dan_minuman-mlLu_large.jpg
Pajak Restoran Jadi PBJT Makanan dan Minuman, Bagaimana Aturannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189991//ilustrasi_foto_membuat_invoice_digital-KFpX_large.jpg
Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189984//dany_amrul_ichdan-RCpZ_large.jpeg
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement