HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Mau Akuisisi Perusahaan Brasil, Jokowi: Untuk Keuntungan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 10 Juni 2024 |21:14 WIB
Pertamina Mau Akuisisi Perusahaan Brasil, Jokowi: Untuk Keuntungan
Pertamina bakal akuisisi perusahaan brazil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menyebut bahwa ekspansi yang dilakukan Pertamina demi keuntungan perusahaan. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk masa depan bisnis dan ekonomi Pertamina.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut bahwa PT Pertamina tengah menyelesaikan proses akuisisi salah satu perusahaan di Brazil yang memproduksi gula untuk dijadikan Bioetanol.

"Saya kira Pertamina itu juga perlu diekspansi keluar adalah hal biasa untuk keuntungan perusahaan dan juga untuk melihat masa depan ekonomi dan bisnis itu ada di mana. saya kira proses yang dilakukan oleh pertamina sekarang itu menuju ke sana," kata Jokowi usai menghadiri acara HUT HIPMI ke-52 di Fairmont, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menurut Jokowi Pertamina pastinya sudah melakukan kalkulasi terkait proses ekspansi tersebut.

"Proses bisnis biasa bisnisnya sudah dihitung, sudah dikalkulasi akan seperti apa dan kemanfaatan untuk negara semuanya saya yakin sudah dikalkulasi," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
