HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut ke Pengusaha Muda: Jangan Hanya Bisnis Tambang Saja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 10 Juni 2024 |21:26 WIB
Luhut ke Pengusaha Muda: Jangan Hanya Bisnis Tambang Saja
Luhut minta pengusaha muda tak hanya fokus ke bisnis tambang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tidak berfokus bisnis di sektor batu bara saja.

Sebab dikatakan Luhut, sektor kemaritiman dan pertanian juga cukup menguntungkan untuk bisnis ke depannya. Sebab kedua hal tersebut juga erat kaitannya dengan kebutuhan pangan masyarakat setiap harinya. Belum lagi, jika komoditas dari kedua sektor tersebut diolah untuk kebutuhan lainnya.

"Anda masuk situ, jangan hanya berpikir quick business, hanya tambang-tambang saja. Itu pertanian itu lebih besar untungnya daripada pertambangan," ujar Luhut dalam acara ulang tahun HIPMI di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Luhut memberikan contoh, misalnya salah satu sektor yang cukup potensial untuk digarap kedepannya adalah hilirisasi untuk sektor rumput laut. Sebab berdasarkan riset yang telah dilakukan, komoditas tersebut memiliki produk hilir yang mempunyai nilai jual tinggi.

"Makanya saya anjurkan pada anda, masuk misalnya kepada tadi rumput laut tadi," kata Luhut.

"Sektor kemaritiman, saya sudah singgung tadi, masalah kita masih kecil sekali angkanya, peluangnya sangat besar sekali. Anda masuk ke sini, jangan hanya lihat batu bara saja, batu bara saja. Batubara kamu enggak akan bisa main-main lagi untungnya," sambungnya.

