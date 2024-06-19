Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Indonesia Tembus USD22,3 Miliar di Mei 2024, Naik 2,86%

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |11:28 WIB
Ekspor Indonesia Tembus USD22,3 Miliar di Mei 2024, Naik 2,86%
BPS catat ekspor naik di Mei 2024 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai USD22,33 miliar di Mei 2024. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyebut bahwa angka ini naik 13,82% dibanding ekspor April 2024.

"Jika dibandingkan dengan Mei 2023, nilai ekspor naik sebesar 2,86%," ujar Habibullah dalam Rilis BPS di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Habibullah menambahkan bahwa total nilai ekspor mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan.

Dia menyebut bahwa ekspor non migas Mei 2024 mencapai USD20,91 miliar. Adapun ekspor nonmigas terbesar adalah ke China sebesar USD4,73 miliar.

"Angka ini disusul ekspor non migas ke Amerika Serikat (AS) sebesar USD2,18 miliar dan India sebesar USD1,95 miliar," sambungnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
