HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Perdagangan Surplus USD2,93 Miliar pada Mei 2024, Rekor 49 Bulan Beruntun

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |11:45 WIB
Neraca Perdagangan Surplus USD2,93 Miliar pada Mei 2024, Rekor 49 Bulan Beruntun
Neraca perdagangan RI surplus selama 49 bulan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan surplus USD2,93 miliar di Mei 2024. Indonesia mencetak rekor surplus neraca perdagangan selama 49 bulan.

"Surplus neraca perdagangan di bulan Mei 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah dalam rilis BPS di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Dengan demikian, maka neraca perdagangan RI berhasil mencatatkan rekor surplus 49 bulan beruntun.

"Nilai ekspor Indonesia di Mei 2024 mencapai USD22,33 miliar atau naik 13,82% dibandingkan ekspor April 2024, atau naik 2,86% dibandingkan Mei 2023" ungkap Habibullah.

