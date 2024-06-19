Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Evaluasi Kebijakan Harga Gas Murah Industri pada Juli-Agustus

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |17:10 WIB
ESDM Evaluasi Kebijakan Harga Gas Murah Industri pada Juli-Agustus
Harga Gas industri. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

“Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,” kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin saat ditemui di Forum Gas Bumi 2024 dikutip Antara, Rabu (19/6/2024).

Evaluasi tersebut utamanya menilik sisi penerimaan negara. Menurut Rizal, benefit yang diterima industri dari penyesuaian HGBT tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan.

“Meski Kementerian Perindustrian menyampaikan ada tiga kali lipat benefit, tapi itu belum terkuantifikasi, karena baru nilai ekspor yang bisa terkuantifikasi,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan nilai tambah ekonomi yang diperoleh dari kebijakan HGBT bagi perekonomian nasional mencapai Rp157,20 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/278/3142060/pertagas-VDGA_large.jpg
Ditopang Gas hingga Pipa BBM, Pertagas Raup Laba Rp3,6 Triliun di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141442/gas_bumi-r31s_large.jpg
RI Punya Banyak Lapangan Gas di Indonesia Timur, Infrastruktur Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141165/perjanjian_jual_beli_gas-LO58_large.jpg
Disinggung Prabowo, PJBG Diteken demi Pasokan Gas Industri dan Kelistrikan di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131332/pertagas-Sop8_large.jpg
Dukung Swasembada Energi, Ini Kata Dirut Pertagas soal Peringkat dari Fitch Ratings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124643/penyaluran_gas-MI9B_large.jpg
Intip Penyaluran Gas untuk Kebutuhan Energi Jelang Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117049/pertagas-J4Qn_large.jpg
Ini Jurus Percepat Capai Swasembada Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement