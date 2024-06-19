Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri ESDM Usul BBM Subsidi 19,99 Juta Kiloliter pada 2025

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |17:47 WIB
Menteri ESDM Usul BBM Subsidi 19,99 Juta Kiloliter pada 2025
BBM Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan rencana penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 19,99 juta kiloliter untuk 2025.

"Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun anggaran 2025 sebesar 18,84 sampai dengan 19,99 juta kiloliter," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta dikutip Antara Rabu (19/6/2024).

Arifin menyebut bahwa subsidi BBM tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 sampai 0,55 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 18,33 sampai dengan 19,44 juta kiloliter.

Dia menuturkan bahwa arah kebijakan subsidi BBM adalah pemberian subsidi tetap untuk minyak solar, dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah serta melanjutkan roadmap registrasi konsumen pengguna BBM.

Kenaikan yang cukup tinggi pada volume BBM bersubsidi dibandingkan dengan outlook 2024, lanjut Arifin, disebabkan oleh metode perhitungan regresi non-linear untuk konsumsi BBM terhadap perkiraan PDB tahun 2025.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192408/menteri_esdm_bahlil-kREc_large.jpg
BBM-LPG Masuk Lewat Mobil Tangki, Bahlil: Akses Berangsur Pulih ke Aceh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192407/menteri_esdm_bahlil-h6Bi_large.jpg
Bahlil Tegaskan Ketersedian BBM dan LPG Cukup hingga Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192319/spbu_swasta_langka_bbm-Fyvo_large.jpg
Kaleidoskop 2025: SPBU Swasta Alami Kelangkaan BBM 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192291/bbm_pertamina-hvA4_large.jpg
BBM Pertamina Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192272/bbm_pertamina-dthV_large.jpg
Distribusi BBM ke Bener Meriah, 7 Mobil Tangki Pertamina Tempuh Perjalanan Hingga 7 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192083/bobibos-fqbe_large.jpg
Produksi Massal Bahan Bakar Nabati di Timor Leste, Bobibos Kembali ke RI jika Diminta Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement