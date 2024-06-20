Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Bergerak dalam Rentang 6.698-6.821

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |07:43 WIB
IHSG Hari Ini Bergerak dalam Rentang 6.698-6.821
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini masih berpotensi terkonsolidasi pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.698 - 6.821.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pasca melalui pekan pendek pola gerak IHSG terlihat masih berada dalam rentang konsolidasi wajarnya.

"Masih cukup besarnya arus capital outflow yang tercatat selama bulan Juni turut memberikan sentimen tersendiri bagi pergerakan IHSG,” tulis William dalam risetnya, Kamis (20/6/2024).

Menurut William, fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga komoditas masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pola gerak IHSG hingga saat ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. Indeks ditutup melemah 7,9 poin atau 0,12 persen ke level 6.726,91.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
