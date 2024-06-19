IHSG Ditutup Melemah ke Level 6.726, Transaksi Cuma Rp9,6 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 7,9 poin atau 0,12 persen ke level 6.726 pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup pada hari ini, Rabu (19/6/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 188 saham menguat, 394 saham melemah dan 202 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,6 triliun dari 24,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,7 persen ke 839,616, indeks JII melemah 0,31 persen ke 488,721, indeks IDX30 melemah 0,63 persen ke 414,496 dan indeks MNC36 melemah 0,26 persen ke 312,436.

Untuk indeks mayoritas melemah ada sektor barang baku 0,26 persen, industri 0,15 persen, non siklikal 1,04 persen, siklikal 2,26 persen, kesehatan 1,6 persen, keuangan 0,78 persen, properti 1,56 persen, teknologi 1,5 persen dan transportasi 1,67 persen.

BACA JUGA: Skema FCA Saham Big Cap di Pemantauan Khusus Picu Aksi Jual

Sementara sektor yang menguat hanya ada energi 1 persen dan infrastruktur 0,54 persen.