JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan pada skenario terbaiknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) koreksi IHSG sudah berada di akhir wave [v] dari wave C dari wave (2), sehingga koreksinya relatif terbatas.
"Namun waspadai, apabila IHSG menembus 6.639 sebagai supportnya, maka IHSG akan menguji 6.450-6.562." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (20/6/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.695, 6.639 dan resistance 6.846. 6.932.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
BUKA - Spec Buy
Spec Buy: 115-119
Target Price: 132. 143
Stoploss: below 114