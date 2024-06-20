Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Melemah Terbatas

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan pada skenario terbaiknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) koreksi IHSG sudah berada di akhir wave [v] dari wave C dari wave (2), sehingga koreksinya relatif terbatas.

"Namun waspadai, apabila IHSG menembus 6.639 sebagai supportnya, maka IHSG akan menguji 6.450-6.562." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (20/6/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.695, 6.639 dan resistance 6.846. 6.932.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BUKA - Spec Buy

Spec Buy: 115-119

Target Price: 132. 143

Stoploss: below 114