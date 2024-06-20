Jokowi Tegaskan Tak Ada Bansos untuk Korban Judi Online

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan banyak keluarga yang terkena dampak dari judi online.

Oleh karena itu, pihaknya banyak memberikan advokasi kepada korban judi online. Mereka dikabarkan dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menerima bantuan sosial (bansos).

“Ya, kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya,” jelas Muhadjir.

"Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," tambahnya.