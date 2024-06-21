JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini.
Mengutip informasi saham BEI, Jumat (21/6/2024), aksi emiten yang disampaikan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.
Berikut aksi emiten hari ini:
1. SMSM
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Selamat Sempurna Tbk di Wisma ADR, Lantai 9
2. MKPI
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Metropolitan Kentjana Tbk di PONDOK INDAH OFFICE TOWER 3 - RUANG DUTA LANTAI LG - JL.SULTAN ISKANDAR MUDA KV.V-TA, JAKARTA SELATAN 12310
3. CPRO
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Central Proteina Prima Tbk di Puri Matari 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. H1-2, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
4. KICI
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Kedaung Indah Can Tbk di Novotel Samator Hotel, Jl. Raya Kedung Baruk 26-28, Surabaya