69 Aksi Emiten di Akhir Perdagangan Minggu Ini

, Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |06:01 WIB

Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini.

Mengutip informasi saham BEI, Jumat (21/6/2024), aksi emiten yang disampaikan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. SMSM

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Selamat Sempurna Tbk di Wisma ADR, Lantai 9

2. MKPI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Metropolitan Kentjana Tbk di PONDOK INDAH OFFICE TOWER 3 - RUANG DUTA LANTAI LG - JL.SULTAN ISKANDAR MUDA KV.V-TA, JAKARTA SELATAN 12310

3. CPRO

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Central Proteina Prima Tbk di Puri Matari 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. H1-2, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920

4. KICI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Kedaung Indah Can Tbk di Novotel Samator Hotel, Jl. Raya Kedung Baruk 26-28, Surabaya