Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

69 Aksi Emiten di Akhir Perdagangan Minggu Ini

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |06:01 WIB
69 Aksi Emiten di Akhir Perdagangan Minggu Ini
Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini.

Mengutip informasi saham BEI, Jumat (21/6/2024), aksi emiten yang disampaikan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. SMSM

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Selamat Sempurna Tbk di Wisma ADR, Lantai 9

2. MKPI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Metropolitan Kentjana Tbk di PONDOK INDAH OFFICE TOWER 3 - RUANG DUTA LANTAI LG - JL.SULTAN ISKANDAR MUDA KV.V-TA, JAKARTA SELATAN 12310

3. CPRO

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Central Proteina Prima Tbk di Puri Matari 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. H1-2, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920

4. KICI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Kedaung Indah Can Tbk di Novotel Samator Hotel, Jl. Raya Kedung Baruk 26-28, Surabaya

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192605/bei-tMhw_large.JPG
BEI Catat 26 Perusahaan Gelar IPO pada 2025, Dana yang Dihimpun Capai Rp 18,11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192601/bei-AziW_large.JPG
Bos BEI Sebut IHSG Cetak Rekor 24 Kali di 2025, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp16.000 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189500/aei-ex0q_large.jpg
AEI Targetkan Peningkatan Daya Saing Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189489/aei-Q3oZ_large.jpg
OJK: Kinerja Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Perkembangan Positif Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189484/aei-Zgj5_large.jpg
Ketua Umum AEI Ungkap Pentingnya Transformasi dan Keterhubungan Pasar Modal Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement