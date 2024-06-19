Erajaya Swasembada (ERAA) Tebar Dividen Rp17 per Saham

JAKARTA - PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) membagikan dividen tunai tahun buku 2023 sebesar Rp17 per saham. Keputusan tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang digelar hari ini (19/6/2024).

“Kami sudah menggelar RUPS hari ini dan hasilnya cukup baik. Untuk dividen yang akan kami bagikan Rp17 per saham,” kata Direktur ERAA, Sim Chee Ping dalam Paparan Publik secara daring pada Rabu (19/6/2024).

BACA JUGA: 3 Indeks Utama Wall Street Melesat Didukung Saham Nvidia

Pada 2023 lalu, perseroan mengantongi laba bersih sebesar Rp826,1 miliar, turun dari tahun 2022 yang sebesar Rp1,01 triliun. Sementara itu, penjualan bersih sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp60,1 triliun atau meningkat 21,6 persen dari Rp49,5 triliun pada tahun 2022.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 ini, perseroan berencana membuka 200 gerai baru di Indonesia. Secara rinci, perseroan akan membuka 50 gerai Era Blue baru, sebanyak 15-20 gerai kategori active lifestyle, sisanya perseroan akan membuka gerai baru di kategori lainnya.

Namun demikian, perseroan akan memangkas anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) di tengah rencana pembangunan gerai baru tersebut. Hingga kuartal pertama tahun ini, realisasi capex perseroan tercatat sebesar Rp173 miliar, turun dari periode yang sama tahun 2023 lalu yang sebesar Rp232 miliar.