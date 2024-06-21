Adu Kaya Harta Erick Thohir dan Hartono Bersaudara

JAKARTA – Perbandingan harta kekayaan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Pemilik Club Como 1907, Hartono bersaudara menarik untuk diulas mengingat mereka termasuk ke dalam jajaran orang terkaya di Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Pemilik Club Como 1907, Hartono bersaudara diketahui telah merintis berbagai macam bisnis.

Kira-kira seberapa besar dari masing-masing total harta kekayaan mereka?

1. Hartono Bersaudara

Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono merupakan sepasang saudara asal Indonesia yang memiliki total harta kekayaan sebesar USD25,6 miliar (Rp403,84 triliun). Mereka menduduki peringkat ketiga orang terkaya di Indonesia.

Sebagian besar kekayaan Hartono bersaudara tersebut diperoleh melalui investasi mereka di Bank Central Asia (BCA). Tidak hanya itu, mereka juga mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari bisnis yang mereka miliki di berbagai sektor.