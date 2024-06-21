Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Impor Turun, Menperin Heran Industri Tekstil Terpuruk

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |12:56 WIB
Impor Turun, Menperin Heran Industri Tekstil Terpuruk
Industri Tekstil RI Terpuruk. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) TPT nasional.

Menurutnya, efektivitas pengendalian impor tersebut terlihat dari volume impor sebelum dan setelah pemberlakuan Permendag 36/2023 tersebut. Di mana impor pakaian jadi pada Januari dan Februari 2024 berturut turut sebesar 3,53 ribu ton dan 3,69 ribu ton turun menjadi 2,20 ribu ton pada bulan Maret 2024 dan 2,67 ribu ton di pada bulan April 2024.

Selain itu, impor tekstil juga telah mengalami penurunan, dari semula 193,4 ribu ton dan 153,2 ribu ton pada Januari dan Februari 2024, menjadi 138,2 ribu ton dan 109,1 ribu ton pada Maret dan April 2024.

“Demikian juga jika membandingkan data impor secara year on year (YoY), terjadi penurunan impor pakaian jadi yang sebelumnya sebesar 4,25 ribu ton pada Maret 2023 menjadi 2,2 ribu ton pada Maret 2024,” jelas Menperin, Jumat (21/6/2024).

Efektivitas pemberlakuan Permendag 36/2023 tersebut juga terlihat dari PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang sepanjang tahun 2023 tumbuh negatif (triwulan I hingga IV 2023 tumbuh negatif), telah tumbuh positif sebesar 2,64% (YoY) di triwulan I 2024.

Pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada industri tekstil dan industri pakaian jadi yang terus mengalami peningkatan. Khusus untuk industri tekstil, pada April dan Mei 2024 terjadi peningkatan hingga mencapai posisi ekspansi dua bulan berturut-turut pertama kali sejak IKI dirilis pada November 2022.

Diterangkan Menperin, IKI merupakan indikator yang menunjukkan optimisme para pelaku industri terhadap kondisi bisnis dalam enam bulan ke depan. Namun begitu, kondisi di lapangan saat ini telah berbeda, dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa perusahaan industri TPT.

