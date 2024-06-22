BRI Insurance: Pelarian yang Baik untuk Lari dari Kekhawatiran

Jakarta – BRI Insurance kembali menggelar talkshow spesial Literasi dan Inklusi Keuangan dalam rangka memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan kepada masyarakat, sekaligus memberikan pengetahuan untuk memitigasi risiko yang terjadi kepada diri saat kecelakaan kepada masyarakat. Dialog ini diselenggarakan dalam acara Musiczone dari MNC dengan tema ‘Lari dari Kekhawatiran’ di Gandaria City,Jakarta. Dialog ini membahas lebih dalam tentang asuransi diri untuk Masyarakat yang gemar berolahraga lari.

Acara ini dihadiri oleh penonton yang tergabung dari komunitas Runners di Jakarta. Tak hanya komunitas, pembahasan tentang asuransi diri dari kecelakaan juga menarik pengunjung Gandaria City yang antusias untuk mendengarkan. Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber demi memberikan informasi yang kredibel tentang asuransi, yakni Eka Indriasari selaku Executive Vice President Development dan Operasional Business BRI Insurance, Nirina Zubir sebagai Artis dan Runners, serta Mike Rini Sutikno, Professional Financial Advisor. Dipandu oleh pembawa acara Shandi Luo dan Laras Tahira, ketiga narasumber yang hadir memberikan pembahasan yang rinci seputar asuransi, terutama bagi masyarakat yang gemar berolahraga lari.

Dalam acara ini Nirina Zubir menceritakan tentang pengalamannya sebagai seorang Runners. Ia menekankan pentingnya asuransi diri dari resiko dan kecelakaan, terutama pada orang-orang yang gemar berolahraga.

"Iya saya punya teman yang sudah tinggal sekitar sebulan menjelang ikut marathon, justru harus mengalami kecelakaan yang bikin dia tidak bisa berlari sekitar dua minggu. Andai waktu itu saya sudah kenal dengan BRI Insurance, saya kasih (tahu) deh tuh BRI Insurance ke dia,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Rini Mike, ia menyampaikan dan memberikan pemaparan tentang memitigasi resiko melalui asuransi. "Kita itu harus sadar, kalau resiko itu selalu ada. Nah asuransi itu sama seperti lari. Lari itu kan manfaatnya gak dirasakan waktu lari, tapi dirasakan setelahnya. Sama, ini (asuransi) juga dirasakan besar sekali manfaatnya, justru setelah ada resiko yang terjadi," ujar Rini.

Melalui sejumlah kisah tersebut, Eka Indriasari mewakili BRI Insurance memberikan pembahasan yang sangat komprehensif dan menarik perhatian penonton Gandaria City. Tak hanya menekankan pentingnya asuransi, Eka juga memberikan pemaparan lengkap atas kemudahan-kemudahan yang dihadirkan oleh BRI Insurance dalam memberikan ketenangan kepada Runners. Salah satunya, adalah solusi yang ditawarkan untuk keamanan Runners oleh BRI Insurance, serta kemudahan klaim yang diberikan melalui aplikasi BRINS Mobile.

