Penguatan Wall Street Sepekan Didorong Sektor Teknologi

JAKARTA - Wall Street dalam sepekan diisi oleh kenaikan tajam saham teknologi. Selama seminggu perdagangan, S&P 500 naik 0,6%, sementara Dow Jones Industrials naik 1,5% dan Nasdaq stagnan.

Meskipun S&P 500 naik 14,6% tahun ini, sebagian besar kenaikan indeks yang lebih luas terkonsentrasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi - masing-masing naik 28,2% dan 24,3%. Sisa pasar lebih tenang: sektor dengan kinerja terbaik berikutnya, utilitas, hanya naik 9,5% tahun ini.

Banyak investor percaya bahwa saham teknologi memiliki prospek jangka panjang yang solid, mengingat pendapatannya yang kuat dan kegembiraan atas potensi revolusioner kecerdasan buatan.

Namun, kenaikan harga yang sangat besar, termasuk Nvidia Corp (NVDA.O), yang membukukan kenaikan 155% tahun ini, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa reli teknologi mungkin terlalu panas.

Ketertinggalan pasar seperti saham berkapitalisasi kecil dan yang disebut saham bernilai seperti keuangan dan industri mungkin tampak seperti barang murah.