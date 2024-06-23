Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sambut HUT ke-78, BNI Tanam 78.000 Bibit Mangrove di Teluk Pangpang

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |16:29 WIB
Sambut HUT ke-78, BNI Tanam 78.000 Bibit Mangrove di Teluk Pangpang
Sambut HUT, BNI tanam bibit mangrove (Foto: BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyelenggarakan kegiatan menanam 78.000 bibit mangrove dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78.

Penanaman 78.000 bibit mangrove tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencanangan Green Economy dan sejalan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) BNI yakni BNI Go Green dengan cara mewujudkan keberlanjutan program terhadap lingkungan melalui aktivitas program penghijauan yang terus konsisten dilakukan BNI Group sejak beberapa tahun lalu.

Acara tersebut digelar di Dusun Tegalpare, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, bersama Pokmaswas Baret Banyuwangi, Jawa Timur, dikutip Minggu (23/6/2024).

Hadir dalam acara Direktur Network and Services BNI Ronny Venir, segenap Pemimpin Divisi, dan Pemimpin Wilayah BNI. Selain itu acara ini dihadiri juga perwakilan Direktur Perusahaan Anak BNI.

Dalam sambutannya, Ronny mengungkapkan, momen tersebut menjadi rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-78 BNI dengan tujuan mendukung upaya penanganan perubahan iklim melalui target Net Zero Emission (NZE) Indonesia Tahun 2060. BNI Group juga telah memiliki peta jalan dekarbonisasi melalui penetapan target NZE operasional tahun 2028 dan NZE Pembiayaan tahun 2060.

Ronny menjelaskan, menanam pohon menjadi salah satu aksi yang bisa diambil untuk mengatasi perubahan iklim dan juga dapat menahan emisi karbon (CO2), menurunkan suhu bumi, mengurangi erosi tanah, hingga perlindungan terhadap ekosistem serta penyerapan polutan udara.

“Khusus untuk mangrove, juga berfungsi untuk pencegah abrasi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
