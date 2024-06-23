Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Punya Uang Rp3 Juta Buat Usaha Apa?

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |14:55 WIB
Punya Uang Rp3 Juta Buat Usaha Apa?
Punya modal 3 juta buat usaha apa (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Punya uang Rp3 juta buat usaha apa? Untuk sebagian orang, memiliki modal awal sebesar Rp3 juta bisa menjadi peluang untuk memulai usaha kecil-kecilan.

Saat ini banyak orang memilih untuk membuka usahanya sendiri, dengan modal Rp3 juta tentu bisa digunakan untuk memulai usaha. Meskipun jumlah ini tergolong kecil, ada beberapa ide usaha kreatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan modal tersebut.

Berdasarkan pencarian Okezone, berikut beberapa ide usaha dengan modal Rp3 juta yang bisa dicoba, Minggu (23/6/2024):

1. Jadi Reseller

Menjadi reseller produk yang potensial bisa menjadi alternatif bisnis yang menarik. Dalam usaha ini, reseller akan membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

Pekerjaan reseller menyimpan stok produk tersebut dan menangani penjualannya sendiri. Namun, kegiatan ini memiliki risiko yang signifikan, terutama jika produk yang dibeli tidak diminati di pasar atau tidak terjual habis.

Menjadi reseller sukses, tentu wajib memiliki ketelitian memilih produk berkualitas serta kemampuan untuk mengetahui peluang pasar terhadap produk yang bersangkutan.

2. Jasa Pemotretan

Jika memiliki keahlian di bidang fotografi, membuka usaha jasa pemotretan kecil-kecilan untuk acara prewedding atau acara keluarga bisa menjadi pilihan yang menjanjikan. Modal awal yang digunakan juga tidak besar, melainkan sesuai kebutuhan untuk membeli peralatan fotografi dasar.

