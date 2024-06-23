Dana Abadi Perumahan Bisa Bikin Orang RI Punya Rumah?

Dana Abadi Bisa Bikin Orang Indonesia Punya Rumah. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo menjelaskan mengenai dana abadi untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai diusulkan. Namun hal tersebut masih perlu dikaji.

Haryo menjelaskan bahwa peruntukan dana abadi yang diusulkan tersebut masih perlu dikaji karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada aspek kebutuhan perumahan. Haryo mengatakan bahwa pihaknya perlu membagi prioritas bantuan dana perumahan seperti sewa rumah atau cicilan tempat tinggal agar tepat sasaran.

"Karena prinsipnya kan semua orang harus memiliki hunian tempat tinggal, dan kita punya prinsip juga kan menghuni terkadang tidak harus memiliki rumah juga," ujar Haryo.

Haryo mengatakan bahwa Dana abadi Tapera tersebut pada prinsipnya bersumber dari APBN. Dana abadi Tapera tersebut pada prinsipnya tidak berbeda dengan program dana abadi yang sudah ada seperti LPDP.

"Dana abadi yang kita usulkan agar dikelola oleh lembaga pengelola, nanti hasil investasi akan memberikan return yang cukup agar dipakai untuk subsidi perumahan kah atau lainnya," kata Haryo.

Haro menjelaskan bahwa dana abadi yang telah dikelola oleh lembaga pengelola akan berbentuk investasi yang akan disalurkan kepada berbagai program perumahan yang sudah ada.

"Kemudian nanti investasi (dana abadi) nya untuk apa? Bisa jadi untuk subsidi selisih bunga, bisa juga termasuk nanti apakah bentuknya KPR, kredit pembangunan, atau mungkin renovasi, kredit mikro, bahkan sewa rumah," jelas Haryo.