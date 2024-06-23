Advertisement
SMART MONEY

Bangun Finansial yang Mapan Hanya dengan Rp10.000

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |20:08 WIB
Bangun Finansial yang Mapan Hanya dengan Rp10.000
Tips investasi reksa dana dengan modal minim (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Investasi sering kali disangka perlu modal yang besar. Padahal siapa sangka investasi bisa dilakukan dengan uang Rp10.000.

Jenis investasi yang dapat dipilih adalah reksadana. Dengan uang Rp10.000 setiap hari, maka masyarakat dapat memiliki investasi reksadana dengan nilai Rp3.780.000 jika asumsi imbal hasil per tahun adalah 5%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan tipe reksadana yang dapat dipilih masyarakat melalui laman instagram resminya, Minggu (23/6/2024).

Berikut beberapa tipe Reksa Dana yang sesuai dengan profil risiko:

1. Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds)

Menginvestasikan dana ke bentuk efek bersifat utang atau obligasi minimal sebesar 80% dan 20% diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang.

Tingkat Risiko: Konservatif

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
