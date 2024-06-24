Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Kehebohan Bansos Judi Online padahal Tak Ada Anggaran

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |06:15 WIB
5 Fakta Kehebohan Bansos Judi Online padahal Tak Ada Anggaran
Heboh bansos untuk korban judi online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan tujuan dari bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada keluarga korban judi online (judol).

Penerima bansos dalam hal ini adalah keluarga korban, bukan pelaku. Pelaku tetap akan ditindak secara hukum karena ini masuk ke dalam ranah pidana.

Gagasan pemberian bansos terhadap korban judi online, menjadi salah satu materi yang diusulkan Kemenko PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online.

Program bansos ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan dampak sosial lainnya. Pasalnya banyak keluarga yang mengalami kerugian materiil dan psikologis akibat anggota keluarganya terlibat judi online.

Berdasarkan rangkuman Okezone, berikut 5 fakta bansos judi online untuk keluarga korban dan penjelasan Bappenas, Senin (24/6/2024).

1. Bansos Untuk Pihak Keluarga

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga menjelaskan bahwa penerima bansos korban judi online bukan pelaku. Tetapi penerima bansos tersebut adalah pihak keluarga.

"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. Nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri atau suami," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190445/judi_online-rZsV_large.jpeg
Berantas Judi Online Libatkan 140 Ribu Masyarakat Indonesia, Transaksi Turun Jadi Rp155 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787/judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160801/judi_online-CqeJ_large.png
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement