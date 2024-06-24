Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Danareksa Ungkap Kondisi BUMN Sebenarnya, Masih Banyak yang Sakit

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |14:48 WIB
Bos Danareksa Ungkap Kondisi BUMN Sebenarnya, Masih Banyak yang Sakit
Danareksa Ungkap Kondisi BUMN Sakit. (Foto: Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR kembali menggelar rapat dengan PT Danareksa (Persero), selaku holding BUMN spesialis transformasi dan investasi. Pembahasan masih terkait penyehatan dan restrukturisasi perusahaan pelat merah.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengaku, ada BUMN yang masih sakit-sakitan atau belum sehat secara keuangan. Karena itu, restrukturisasi dan scale up alias fase pertumbuhan perusahaan terus dioptimalkan.

“Tapi ini perusahaan-perusahaan yang tidak semua bagus ya, maksudnya yang memang kita harus lakukan restrukturisasi atau scale up,” ujar Yadi saat rapat dengar pendapat (RDP), Senin (24/6/2024).

Danareksa membawahi lima sub klaster yaitu Kawasan Industri, Jasa Keuangan, Media & Teknologi, Pengelola Sumber Daya Air (SDA), serta Jasa & Konsultansi Konstruksi.

Untuk restrukturisasi BUMN yang menjadi tanggung jawab PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Di mana, PPA berada di dalam klaster Jasa Keuangan.

Yadi menjelaskan, sejak 30 September 2020, PPA mendapat surat kuasa khusus (SKK) dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan titip kelola atau restrukturisasi 21 perseroan negara dan satu anak usaha.

Lewat surat tersebut, PPA mendapat wewenang khusus untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya menjadi kewenangan dan hak pemegang saham kepada perusahaan pelat tersebut.

“Di mana PPA yang sejak tahun 2020 mendapatkan SKK dari Kementerian BUMN atas 21 (BUMN) plus satu anak usaha, jadi 22 BUMN,” paparnya.

Namun begitu, dari 21 BUMN yang dimaksud tujuh di antaranya sudah dibubarkan lantaran tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memberikan manfaat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement