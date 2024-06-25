Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Mixed, Indeks Nasdaq Anjlok 1%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |07:30 WIB
Wall Street <i>Mixed</i>, Indeks Nasdaq Anjlok 1%
Bursa saham Wall Street ditutup mixed (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhir mixed duara arah pada perdagangan Senin (24/6/2024) waktu setempat. Indeks Nasdaq jatuh lebih dari 1% karena investor bertaruh pada pemotongan suku bunga Federal Reserve tahun ini.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX), turun 15,73 poin, atau 0,29%, menjadi 5.448,89 poin, sementara Nasdaq Composite (.IXIC), turun 190,19 poin, atau 1,09%, menjadi 17.499,17. Dow naik 257,99 poin, atau 0,66%, menjadi 39.408,32.

S&P 500 dan Nasdaq berakhir lebih rendah karena keluarnya saham teknologi yang keuntungannya yang sangat besar telah memimpin reli tahun ini. Namun, sembilan dari 11 sektor industri utama S&P 500 menguat.

Nvidia (NVDA.O) turun 6,68% untuk sesi ketiga, karena pengamat pasar mengutip aksi ambil untung dalam penentu arah semikonduktor setelah kenaikan meteorik minggu lalu menjadikannya perusahaan paling berharga di dunia.

Saham chip lainnya termasuk saham AS dari Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom (AVGO.O), Marvell Technology (MRVL.O), dan Qualcomm (QCOM.O) antara 3,53% dan 5,7%, menyeret indeks saham chip (.SOX) turun 3,02%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement