Wall Street Mixed, Indeks Nasdaq Anjlok 1%

JAKARTA - Wall Street berakhir mixed duara arah pada perdagangan Senin (24/6/2024) waktu setempat. Indeks Nasdaq jatuh lebih dari 1% karena investor bertaruh pada pemotongan suku bunga Federal Reserve tahun ini.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX), turun 15,73 poin, atau 0,29%, menjadi 5.448,89 poin, sementara Nasdaq Composite (.IXIC), turun 190,19 poin, atau 1,09%, menjadi 17.499,17. Dow naik 257,99 poin, atau 0,66%, menjadi 39.408,32.

S&P 500 dan Nasdaq berakhir lebih rendah karena keluarnya saham teknologi yang keuntungannya yang sangat besar telah memimpin reli tahun ini. Namun, sembilan dari 11 sektor industri utama S&P 500 menguat.

Nvidia (NVDA.O) turun 6,68% untuk sesi ketiga, karena pengamat pasar mengutip aksi ambil untung dalam penentu arah semikonduktor setelah kenaikan meteorik minggu lalu menjadikannya perusahaan paling berharga di dunia.

Saham chip lainnya termasuk saham AS dari Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom (AVGO.O), Marvell Technology (MRVL.O), dan Qualcomm (QCOM.O) antara 3,53% dan 5,7%, menyeret indeks saham chip (.SOX) turun 3,02%.