Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Rawan Terkonsolidasi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini rawan terkonsolidasi, terutama bila gagal bertahan di atas 6.900 di Selasa (25/6/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif dalam rentang support-resistance 6.830-6.960.

Sementara itu, sentimen domestik membaik, terlihat dari penguatan nilai tukar Rupiah sebesar 0,33 persen ke Rp16.390 per USD di Senin sore. Penguatan tersebut sejalan dengan tingginya ekspektasi pasar terhadap pemangkasan The Fed Rate di September 2024.

“Peluang pemangkasan di atas 60 persen berdasarkan jajak pendapat terakhir oleh CME FedWatch Tools,” kata Valdy dalam keterangan resminya, Selasa (25/6/2024).

Perkiraan penurunan U.S. CB Consumer Confidence di Juni 2024 dan perlambatan pertumbuhan ekonomi AS di kuartal I 2024 diyakini memperbesar peluang pemangkasan The Fed Rate di September 2024.