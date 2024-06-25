IHSG Lesu, Turun 0,21% ke Level 6.874

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini lesu dan turun ke zona merah pada perdagangan Selasa (25/6/2024). IHSG dibuka koreksi 0,21% di 6.874.

Semenit berjalan indeks komposit masih tertekan 0,11% di 6.881,54. Sebanyak 167 saham menguat, 127 saham melemah, 187 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp516,09 miliar dari net-volume 1,79 miliar saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA: Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Rawan Terkonsolidasi

LQ45 melemah 0,70% di 858,32, indeks JII merosot 0,01% di 489,61, indeks MNC36 turun 0,93% di 321,61, dan IDX30 merosot 0,94% di 427,52.

Sebagian sektor masih di zona hijau seperti energi, kesehatan, dan transportasi di bawah 1%. Sedangkan mayoritas turun.