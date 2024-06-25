Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diramal Menguat, Cek Pilihan Saham Berikut

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |08:57 WIB
IHSG Diramal Menguat, Cek Pilihan Saham Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramal menguat pada perdagangan Selasa (25/6/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG hari ini sedang berkonsolidasi dan berpeluang melanjutkan penguatan menuju 6.977 sebagai resisten Fibonacci karena chart 4H masih bergerak di atas garis SMA-20.

Adapun, level support IHSG berada di 6.823, 6.710, 6.675 dan 6.639. Sementara level resistennya di 6.977, 7.032, 7.099 dan 7.149.

Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) di rentang harga Rp810-Rp825 dengan target harga terdekat di Rp885. ACES cenderung akan melanjutkan tren naik jangka pendek menuju Rp940 apabila harga masih di atas support Rp790.

“Sementara, penembusan di bawah Rp790 akan membuka jalan bagi ACES untuk melemah menuju Rp735 sebagai skenario alternatif,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (25/6/2024).

Dia menyarankan hold atau buy on weakness pada saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) di rentang harga Rp2.560-Rp2.630 dengan target harga terdekat di Rp2.820. AMRT bergerak di bawah garis SMA-60 dan cenderung dapat melanjutkan struktur koreksi menuju area support Rp2.560-Rp2.590.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/278/3028210/ihsg-diprediksi-menguat-terbatas-di-awal-semester-ii-2024-A0E4wyXJG4.jfif
IHSG Diprediksi Menguat Terbatas di Awal Semester II-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027415/ihsg-tembus-level-7-063-menguat-1-3-di-akhir-perdagangan-otPNoPf1rB.jpg
IHSG Tembus Level 7.063, Menguat 1,3% di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027261/ihsg-meroket-1-3-ke-level-7-058-di-jeda-sesi-i-ZSsuENlMng.jpg
IHSG Meroket 1,3% ke Level 7.058 di Jeda Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027200/ihsg-pagi-ini-menguat-tembus-level-7-000-NXVUrE4UEF.jpeg
IHSG Pagi Ini Menguat, Tembus Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027193/riset-mnc-sekuritas-ihsg-berpotensi-koreksi-cdTaT4ehY6.jpeg
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Koreksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027172/rawan-profit-taking-simak-rekomendasi-saham-hari-ini-N9OkOH5Wgy.jpg
Rawan Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement