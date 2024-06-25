IHSG Diramal Menguat, Cek Pilihan Saham Berikut

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramal menguat pada perdagangan Selasa (25/6/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG hari ini sedang berkonsolidasi dan berpeluang melanjutkan penguatan menuju 6.977 sebagai resisten Fibonacci karena chart 4H masih bergerak di atas garis SMA-20.

Adapun, level support IHSG berada di 6.823, 6.710, 6.675 dan 6.639. Sementara level resistennya di 6.977, 7.032, 7.099 dan 7.149.

BACA JUGA: Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Rawan Terkonsolidasi

Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) di rentang harga Rp810-Rp825 dengan target harga terdekat di Rp885. ACES cenderung akan melanjutkan tren naik jangka pendek menuju Rp940 apabila harga masih di atas support Rp790.

“Sementara, penembusan di bawah Rp790 akan membuka jalan bagi ACES untuk melemah menuju Rp735 sebagai skenario alternatif,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (25/6/2024).

Dia menyarankan hold atau buy on weakness pada saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) di rentang harga Rp2.560-Rp2.630 dengan target harga terdekat di Rp2.820. AMRT bergerak di bawah garis SMA-60 dan cenderung dapat melanjutkan struktur koreksi menuju area support Rp2.560-Rp2.590.