Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Rp71 Triliun, Ini Pesan Sri Mulyani

JAKARTA – Program prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang keluar berdasarkan dari program pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi pembicaraan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani telah meminta penjelasan yang mendalam kepada Prabowo dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi terkait bagaimana program MGB akan berjalan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DJP Pusat Jakarta.

Sri menambahkan bahwa jumlah Rp71 triliun tersebut terdapat di dalam rentang postur defisit 2,29%-2,82% yang kemudian akan disusun pada RUU APBN 2025.

“Ini dilakukan mengikuti proses siklus APBN yang diatur dalam undang-undang keuangan negara dan akan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan UU APBN,” jelasnya.