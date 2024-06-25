Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Rp71 Triliun, Ini Pesan Sri Mulyani

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |03:10 WIB
Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Rp71 Triliun, Ini Pesan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Anggaran Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Program prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang keluar berdasarkan dari program pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi pembicaraan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani telah meminta penjelasan yang mendalam kepada Prabowo dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi terkait bagaimana program MGB akan berjalan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DJP Pusat Jakarta.

Sri menambahkan bahwa jumlah Rp71 triliun tersebut terdapat di dalam rentang postur defisit 2,29%-2,82% yang kemudian akan disusun pada RUU APBN 2025.

“Ini dilakukan mengikuti proses siklus APBN yang diatur dalam undang-undang keuangan negara dan akan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan UU APBN,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192543/pp-GQKA_large.jpg
PP Presisi Kantongi Tiga Kontrak Baru Senilai Rp1,2 Triliun Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192393/ekonomi_ri_2025-itPe_large.jpg
Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Solid, Ini Faktor Pendorongnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192334/menko_airlangga-86s7_large.jpg
4 Fakta Kesepakatan Perjanjian Dagang RI-AS hingga Trump Minta Mineral Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement