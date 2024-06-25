Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tidak Sanggup Bayar Pinjol, Segera Lapor ke Sini!

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |07:07 WIB
Tidak Sanggup Bayar Pinjol, Segera Lapor ke Sini!
Lapor ke Sini Bila Tak Sanggup Bayar Pinjol. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat yang tidak sanggup membayar pinjaman online (pinjol) dapat menghubungi beberapa lembaga, simak ulasan berikut.

Banyaknya pinjol yang beredar di masyarakat pada saat ini membuat masyarakat menjadikan pinjol sebagai cara cepat untuk mengatasi masalah keuangan. Beberapa jasa pinjol juga seringkali memberikan bunga pinjaman yang cukup besar.

Lalu bagaimana jika nasabah tidak sanggup membayar pinjol? Nasabah tidak perlu khawatir jika terancam akan gagal bayar (galbay) pinjol, karena terdapat beberapa lembaga yang akan membantu jika nasabah.

Dirangkum dari berbagai sumber, penting bagi nasabah untuk mengetahui apakah jasa pinjol yang digunakan merupakan jasa pinjol yang telah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.

Jika jasa pinjol yang digunakan nasabah merupakan pinjol yang legal atau sudah terdaftar di OJK, maka nasabah dapat melaporkan hal tersebut ke OJK. Sebab, OJK memiliki program restrukturisasi yang dapat membantu nasabah untuk bisa melunasi seluruh pinjamannya.

Namun, jika jasa pinjol yang digunakan nasabah merupakan pinjol yang tidak legal atau tidak terdaftar OJK, maka nasabah dapat melaporkan ke beberapa lembaga.

Berikut 3 lembaga yang dapat nasabah hubungi :

OJK

Jika pinjol yang digunakan oleh nasabah adalah pinjol ilegal, maka nasabah dapat membuat laporan pada OJK.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/622/3192619/uang-s02V_large.jpg
Hoaks! OJK Tegaskan Tak Ada Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192435/uang-UyKe_large.jpg
Kabar Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol, OJK Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191391/uang-kuI1_large.png
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement