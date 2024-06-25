Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Penghasil Uang yang Lagi Viral Tahun 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |06:22 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang yang Lagi Viral Tahun 2024
Ilustrasi aplikasi penghasil uang ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada 7 aplikasi penghasil uang yang lagi viral tahun 2024 bisa Anda coba. Tentunya ini bisa dicoba saat membutuhkkan uang dengan cepat.

Untuk itu, pengguna aplikasi online untuk menghasilkan uang  semakin meningkat. Lantas apa saja aplikasi yang bisa Anda download:

Berikut 7 aplikasi penghasil uang yang lagi viral tahun 2024:

1. Novelah

Anda dapat mengumpulkan poin dengan cara membaca atau menulis novel, login setiap hari, atau mengundang teman untuk bergabung.

Poin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan saldo DANA.Jumlah poin minimal yang harus terkumpul untuk bisa ditukar adalah 7.200.000 poin, setara dengan Rp120.000.

2. TikTok

Tidak hanya menciptakan video pendek, TikTok juga bisa digunakan sebagai sumber pendapatan dengan berbagai metode. Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih strategi yang sesuai untuk menghasilkan uang, seperti menjadi influencer (mempromosikan produk), mendaftar sebagai TikTok Affiliate.

3.EbangBit

EbangBit merupakan aplikasi yang memberikan berbagai misi dan memungkinkan penggunanya mendapatkan penghasilan dengan cepat. Salah satu caranya yaitu bisa melalui investasi dengan menggunakan saldo yang kecil.

Namun, untuk memulainya pengguna harus melakukan deposit awal ke dalam akun yang telah didaftarkan dan diaktifkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/16/3192487//ilustrasi-RdBy_large.jpg
TikTok Geser YouTube dan Instagram, Jadi Media Sosial Berita Favorit Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/12/3192055//ilustrasi_live_streaming-WHfl_large.jpg
Bukan Sekadar Engagement, Live Streaming Hadirkan Cara Belanja yang Interaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191354//bayar_uang_cash-Pwv6_large.png
Respons BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190450//uang_koin-J6B7_large.jpg
Punya Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit? Pernah Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jualnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184977//uang_beredar-u9JB_large.jpg
Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp9.783,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/455/3184328//umkm-iW4J_large.jpg
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement