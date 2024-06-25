7 Aplikasi Penghasil Uang yang Lagi Viral Tahun 2024

JAKARTA - Ada 7 aplikasi penghasil uang yang lagi viral tahun 2024 bisa Anda coba. Tentunya ini bisa dicoba saat membutuhkkan uang dengan cepat.

Untuk itu, pengguna aplikasi online untuk menghasilkan uang semakin meningkat. Lantas apa saja aplikasi yang bisa Anda download:

Berikut 7 aplikasi penghasil uang yang lagi viral tahun 2024:

1. Novelah

Anda dapat mengumpulkan poin dengan cara membaca atau menulis novel, login setiap hari, atau mengundang teman untuk bergabung.

Poin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan saldo DANA.Jumlah poin minimal yang harus terkumpul untuk bisa ditukar adalah 7.200.000 poin, setara dengan Rp120.000.

2. TikTok

Tidak hanya menciptakan video pendek, TikTok juga bisa digunakan sebagai sumber pendapatan dengan berbagai metode. Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih strategi yang sesuai untuk menghasilkan uang, seperti menjadi influencer (mempromosikan produk), mendaftar sebagai TikTok Affiliate.

3.EbangBit

EbangBit merupakan aplikasi yang memberikan berbagai misi dan memungkinkan penggunanya mendapatkan penghasilan dengan cepat. Salah satu caranya yaitu bisa melalui investasi dengan menggunakan saldo yang kecil.

Namun, untuk memulainya pengguna harus melakukan deposit awal ke dalam akun yang telah didaftarkan dan diaktifkan.