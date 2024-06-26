Banggar Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo Rp71 Triliun Masih Masuk Akal

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyebut besaran pembiayaan program makan bergizi gratis masih masuk akal. Adapun anggaran makan siang gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp71 triliun.

"Menurut saya (anggaran Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis) masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said dikutip Rabu (26/6/2024).

Said menyebut, angka pembiayaan tersebut merupakan angka yang sejak awal diharapkan oleh Banggar ketika mencermati apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Menkeu dan gugus tugas transisi dari Presiden terpilih.

Pasalnya, kata dia, sempat terhembus berbagai spekulasi terkait besarnya anggaran bagi program makan bergizi gratis tersebut hingga menembus Rp430 triliun di tahun 2025 ini.

Legislator PDIP itu meyakini, Prabowo sebagai presiden terpilih tentu sudah melakukan perhitungan yang teliti terkait dengan situasi fiskal Indonesia dalam merealisasikan program-programnya. Penyusunan APBN 2025 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan keleluasaan penggunaan anggaran oleh pemerintahan baru.