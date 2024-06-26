Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Pastikan Bantuan Cadangan Pangan Pakai Beras Premium

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |21:05 WIB
Jokowi Pastikan Bantuan Cadangan Pangan Pakai Beras Premium
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau stok beras dan menyerahkan bantuan cadangan pangan di Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Presiden memastikan kontinuitas distribusi beras kepada masyarakat dan memeriksa kualitas stok yang tersedia.

"Kemarin kita hitung jadi nanti akan dilanjutkan yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember ya. Kita syukuri karena hitung-hitungan di APBN bisa seperti itu," kata Presiden.

Jokowi juga menekankan pentingnya kualitas beras yang didistribusikan. Menurutnya, beras yang dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat adalah beras premium.

"Berasnya bagus semua ya? Karena yang kita kirim ke Bapak dan Ibu ini adalah beras-beras premium," kata Jokowi.

"Inilah perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh Bulog karena kita tahu sekarang terus Bulog memperbaiki manajemen pengelolaan yang ada di dalamnya," lanjutnya.

Kepala Negara mengakui bahwa menyeimbangkan harga beras bukanlah perkara mudah. Menurutnya, jika beras mahal maka petani akan senang namun masyarakat tidak senang dan berlaku sebaliknya.

"Itulah memang tugas pemerintah menyeimbangkan. Kalau memang stoknya kurang di dalam negeri tidak ada, ya mau tidak mau mesti impor supaya harganya tidak naik karena kalau suplainya kurang, otomatis harga mesti langsung naik," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192558/stok_beras_stabil-d5LK_large.jpg
Stok Beras DKI Tembus 290 Ribu Ton, Dirut Bulog: Orang Jakarta Tak Usah Takut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192536/mentan_amran-I0Wb_large.jpg
Amran Targetkan Penyerapan Beras Tembus 2,5 Juta Ton di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192273/harga_beras-qcEF_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Harga Beras di Wilayah Indonesia Timur Masih Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement