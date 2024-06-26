Advertisement
SMART MONEY

Mengulik Gaji Febri Haryadi di Persib Bandung

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |07:36 WIB
Mengulik Gaji Febri Haryadi di Persib Bandung
Gaji Febri Haryadi di Persib Bandung (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik gaji Febri Haryadi di Persib Bandung yang menarik untuk diulas. Apalagi, pria kelahiran 19 Februari 1996 mulai mencuat saat membela Persib Bandung pada ajang Piala Jenderal Sudirman 2015.

Saat bersama Persib membuat pelatih Timnas Indonesia U-22 Luis Milla memanggilnya untuk mengikuti SEA Games Malaysia 2017. Beberapa kali menjadi starter, sering kali merepotkan pertahanan lawan. Untuk itu, warganet penasaran dengan gajinya.

Berikut mengulik gaji Febri Haryadi di Persib Bandung bisa mencapai miliaran. Berdasarkan data dari transfermarkt gajinya bisa Rp3,91 miliar. Itu pun tergantung seberapa sering dia main.

Sebagai informasi, pemain jebolan SSB PRO UNI Bandung ini bisa dibilang memiliki kemampuan di atas rata-rata bagi pemain seumurannya. Kariernya berkembang begitu cepat. Ia sudah memperkuat Persib U-21 ketika usianya 17 tahun.

Kerja keras dan semangat berlatihnya membuat kemampuannya semakin matang, kelincahan kerap kali membuat bek lawan kerepotan. Ia berani berhadapan langsung head to head dengan bek lawan.

Febri adalah seorang pemain sayap murni, menyisir sisi lapangan dengan kecepatannya adalah kelebihannya. Ia sering kali melakukan umpan-umpan cantik bahkan mencetak gol. Walapun begitu ia masih membutuhkan pengalaman dan jam bermain lebih untuk mengasah kemampuannya.

