JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis (27/6/2024). IHSG hari ini menguat 0,34% di 6.929.
Indeks masih bertahan hijau sebesar 0,28% di 6.925,06 dalam semenit awal. Sebanyak 141 saham menguat, 93 saham melemah, 204 lainnya tak berubah.
Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp278,51 miliar dari net-volume 413,77 juta saham yang diperdagangkan.
LQ45 menguat 0,58% di 868,27, indeks JII tumbuh 0,57% di 498,41, indeks MNC36 naik 0,46% di 324,51, dan IDX30 menanjak 0,47% di 430,71.
Sebagian besar sektor tumbuh merata di bawah 1%, sedangkan yang turun hanya konsumer siklikal, energi, dan industri.