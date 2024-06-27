Advertisement
SMART MONEY

Tren Investasi Kripto Jadi Pilihan Kalangan Anak Muda

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |08:47 WIB
Tren Investasi Kripto Jadi Pilihan Kalangan Anak Muda
Tren investasi aset kripto di kalangan milenial (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perdagangan aset kripto belakangan ini menjadi salah satu pilihan investasi yang digemari kalangan anak muda hingga milennial. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir, kripto semakin menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Head of Sales Pluang William Prasetyo menyampaikan terkait prospek pasar kripto di Indonesia saat ini terutama di kalangan anak muda, menurutnya di tahun 2024 dari segi pasar kripto secara global, prospeknya sangat tinggi.

“Jika dari segi pasar kripto secara global, di tahun 2024 prospeknya sangat tinggi. Mungkin ada beberapa event, karena pertama Bitcoin Halving, kedua persetujuan ETF, jadi sebelumnya hanya retail saja yang bisa beli kripto, sekarang perusahaan investasi besar sudah upgrade skill, dan beli kripto juga,” kata William, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Salah satu alasan utama mengapa investasi kripto menarik minat kalangan muda, salah satunya potensi keuntungan yang besar. Di sisi lain, anak muda menyukai modal investment, dan kebanyakan anak muda banyak mengkonsumsi konten-konten edukasi yang berkaitan dengan kripto.

“Menurut data yang kami dapatkan dari Google, sekarang banyak anak muda menyukai sesuatu yang tren, dan kripto adalah salah satu tren yang sedang hype di kalangan anak muda,” ujar William.

“Hal tersebut terlihat di segmen pasar kita yang juga kebanyakan anak muda. Di mana kita akan memberikan edukasi bukan hanya fomo-fomo saja, tapi mengedukasi mereka,” jelasnya.

