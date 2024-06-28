Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Riko Simanjuntak Pemain Persija

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |03:07 WIB
Intip Gaji Riko Simanjuntak Pemain Persija
Intip gaji riko simanjuntak pemain persija (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gaji Riko Simanjuntak di Persija ternyata cukup besar. Riko Simanjuntak merupakan pemain Persija kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Awal perjalanan kariernya dimulai pada tahun 2012 berada di klub lokal di Sumatera Utara, PSMS Medan. Pada tahun 2013 Riko pindah ke PS Bangka dan di tahun 2015, Ia melanjutkan kariernya di Gresik United.

Riko Simanjuntak semakin menunjukkan kelihaian dan kualitas bermainnya pada tahun 2016, saat itu dia bermain sebagai winger di Semen Padang.

Titik puncak karier profesional Riko dimulai pada tahun 2018, ketika Ia bergabung dengan Persija. Riko berhasil membawa Persija meraih kejuaraan, yang juga mengantarkannya ke Timnas Indonesia.

Pada tahun 2018, Riko akhirnya bergabung dengan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2018. Namanya juga tercatat dalam Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Selain itu, Riko kembali dipanggil ke skuad Garuda untuk Laga FIFA Matchday 2023.

Riko mengungkapkan bahwa ia telah menerima tawaran dari beberapa tim sepakbola ternama lainnya, seperti Arema FC, Bhayangkara FC, Sriwijaya FC, dan Mitra Kukar. Namun, ia memilih untuk tetap setia bermain dengan Persija.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183950/jurusan_akutansi_gaji_besar-JQuf_large.jpg
5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement