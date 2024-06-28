Intip Gaji Riko Simanjuntak Pemain Persija

JAKARTA - Gaji Riko Simanjuntak di Persija ternyata cukup besar. Riko Simanjuntak merupakan pemain Persija kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Awal perjalanan kariernya dimulai pada tahun 2012 berada di klub lokal di Sumatera Utara, PSMS Medan. Pada tahun 2013 Riko pindah ke PS Bangka dan di tahun 2015, Ia melanjutkan kariernya di Gresik United.

Riko Simanjuntak semakin menunjukkan kelihaian dan kualitas bermainnya pada tahun 2016, saat itu dia bermain sebagai winger di Semen Padang.

Titik puncak karier profesional Riko dimulai pada tahun 2018, ketika Ia bergabung dengan Persija. Riko berhasil membawa Persija meraih kejuaraan, yang juga mengantarkannya ke Timnas Indonesia.

Pada tahun 2018, Riko akhirnya bergabung dengan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2018. Namanya juga tercatat dalam Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Selain itu, Riko kembali dipanggil ke skuad Garuda untuk Laga FIFA Matchday 2023.

Riko mengungkapkan bahwa ia telah menerima tawaran dari beberapa tim sepakbola ternama lainnya, seperti Arema FC, Bhayangkara FC, Sriwijaya FC, dan Mitra Kukar. Namun, ia memilih untuk tetap setia bermain dengan Persija.